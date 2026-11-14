Stoppet på Forsmark 3 kan ge ”dubbel effekt” på elpriset
Totalstoppet på kärnkraftsreaktorn Forsmark 3 kan få stora konsekvenser för elpriset, framför allt i södra Sverige. Det säger elmarknadsanalytikern Christian Holtz till TT.
Dels innebär stoppet att mindre el produceras i södra Sverige, och dels kan det bli svårare att föra över el norrifrån, säger han.
– Då blir det en dubbel effekt i södra Sverige och då kan det bli några tiotals öre per kilowattimme.
Christian Holtz säger att elpriset kan sticka iväg extra mycket på morgonen i slutet av veckan, och råder hushåll att minska sin användning av el generellt.
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