Totalstoppet på kärnkraftsreaktorn Forsmark 3 kan få stora konsekvenser för elpriset, framför allt i södra Sverige. Det säger elmarknadsanalytikern Christian Holtz till TT.

Dels innebär stoppet att mindre el produceras i södra Sverige, och dels kan det bli svårare att föra över el norrifrån, säger han.

– Då blir det en dubbel effekt i södra Sverige och då kan det bli några tiotals öre per kilowattimme.

Christian Holtz säger att elpriset kan sticka iväg extra mycket på morgonen i slutet av veckan, och råder hushåll att minska sin användning av el generellt.