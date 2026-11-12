Det blir inget elstöd alls efter december, bekräftar finansminister Elisabeth Svantesson (M) för Sydsvenskan.

Regeringen lade på torsdagen fram en övergångsbudget som innehöll vissa satsningar, bland annat på försvaret och skattelättnader. Elstödet får dock inga nya pengar – vilket innebär att det försvinner vid årsskiftet.

”Det ligger utanför mina befogenheter som minister i en övergångsregering att besluta om ett nytt elstöd. Regeringens elstöd sträcker sig fram till årsskiftet. Hur hushållen ska stöttas under nästa år är en fråga för nästa regering”, skriver Svantesson i ett sms till Sydsvenskan.