Produktionen på kärnkraftverket Forsmark 3 är helt stoppad sedan midnatt på grund av en kortslutning, skriver Aftonbladet.

– Vi har lokaliserat felet till en kabel som behöver bytas ut, säger Martin Danielsson, kommunikatör i beredskap hos Forsmark.

Enligt prognosen kan produktionen vara igång igen först på fredag nästa vecka. Det innebär att det fram till dess bara är en av Forsmarks tre reaktorer som producerar el, Forsmark 2.