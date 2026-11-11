Skyhöga elpriser tvingar pappersbruket att stänga
De höga elpriserna slår mot svensk industri. På Lessebo Paper i Småland har elkostnaderna blivit så höga att företaget tvingas pausa produktionen under sex dagar. Det rapporterar SVT Nyheter Småland.
Företaget befinner sig i elområde fyra och deras elkonsumtion bara i måndags kostade 390 000 kronor.
Pappersbrukets vd Jens Olsson menar att förutsättningarna för att bedriva energikrävande verksamhet i södra Sverige blir allt svårare.
– Regeringen och politikerna måste visa handlingskraft nu, säger han.
Hittills har bolaget, som har 83 anställda, behövt ställa in produktionen sex dagar i höst.