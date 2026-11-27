Elpriserna rusar i söder – högkostnadsskydd slår in
Elpriserna rusar – i sydligaste Sverige kommer elräkningen för en eluppvärmd genomsnittsvilla landa på 6 300 kronor i november, enligt TT.
Per kilowattimme kostar elen över 3 kronor i södra Sverige med elområde 3 och 4 på fredagen.
Det aktiverar högkostnadsskyddet som täcker 90 procent av elpriset över 1,50 kronor per kilowattimme. För exemplet med villan kommer staten att återbetala 1 900 av elräkningen på 6 300 kronor, enligt en uträkning av God El.
Högkostnadsskyddet gäller året ut. För nästa år finns inget beslut.
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