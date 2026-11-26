Vattenfall höjer nätavgifter på elen – igen
Vattenfall höjer elnätsavgiften för cirka 900 000 hushåll och företag nästa år, uppger det statliga energibolaget i ett kundmeddelande.
Höjningen motsvarar i snitt drygt 800 kronor per år för en eluppvärmd villa och 168 kronor för en lägenhet, inklusive moms. Bolaget hänvisar till ökade investeringskostnader i elnäten.
Inför 2026 höjde Vattenfall avgifterna med 14 procent, motsvarande cirka 1 560 kronor för en villa och 420 kronor för en lägenhet, skriver EFN.
Så sent som i oktober höjde Eon nätavgifterna med 6 procent. På tre år har de svenska elnätsavgifterna stigit med i snitt 26 procent, skriver TT.
Nyligen varnade Konkurrensverket för att hushållen riskerar att få betala oskäligt höga elnätsavgifter under lång tid framöver, skriver EFN.
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