Reparation av elledningar utanför Lilla Skog nära Hässleholm i Skåne. Arkivbild.

Vattenfall höjer elnätsavgiften för cirka 900 000 hushåll och företag nästa år, uppger det statliga energibolaget i ett kundmeddelande.

Höjningen motsvarar i snitt drygt 800 kronor per år för en eluppvärmd villa och 168 kronor för en lägenhet, inklusive moms. Bolaget hänvisar till ökade investeringskostnader i elnäten.

Inför 2026 höjde Vattenfall avgifterna med 14 procent, motsvarande cirka 1 560 kronor för en villa och 420 kronor för en lägenhet, skriver EFN.

Så sent som i oktober höjde Eon nätavgifterna med 6 procent. På tre år har de svenska elnätsavgifterna stigit med i snitt 26 procent, skriver TT.

Nyligen varnade Konkurrensverket för att hushållen riskerar att få betala oskäligt höga elnätsavgifter under lång tid framöver, skriver EFN.