Historiska Skrufs glasbruk, som grundades 1897 i småländska Lessebo, är hårt pressat av de skenande elpriserna och har haft räkningar på uppemot 300 000 vissa månader. Nu bävar Kent Elm, som driver det familjeägda glasbruket, inför novemberfakturan.

– Det går aldrig att ta igen det här på glaset. Det går inte. Vi kan ju inte höja priserna med 150 procent. Det är omöjligt, säger han till SR Ekot.

Elm säger vidare att man knappt hämtat sig från energikrisen 2022. Det året ökade kostnaderna med mellan tre och fyra miljoner kronor.