Elpriserna kan sänka 129 år gammalt glasbruk: ”Går inte”
Historiska Skrufs glasbruk, som grundades 1897 i småländska Lessebo, är hårt pressat av de skenande elpriserna och har haft räkningar på uppemot 300 000 vissa månader. Nu bävar Kent Elm, som driver det familjeägda glasbruket, inför novemberfakturan.
– Det går aldrig att ta igen det här på glaset. Det går inte. Vi kan ju inte höja priserna med 150 procent. Det är omöjligt, säger han till SR Ekot.
Elm säger vidare att man knappt hämtat sig från energikrisen 2022. Det året ökade kostnaderna med mellan tre och fyra miljoner kronor.
bakgrund
Skrufs glasbruk
Wikipedia (sv)
Skrufs glasbruk är ett glasbruk i Skruv i Lessebo kommun. Bruket anlades 1897. Produktionen har främst bestått av servis- och prydnadsglas i kali- och helkristallmassa. Glasbruket hade 1978 omkring 100 anställda. Glasbruket lades ned 1981 men övertogs då av fyra glasarbetare som drev verksamheter vidare i hantverksmässiga former. Bland kända konstnärer/formgivare verksamma vid glasbruket märks: Bengt Edenfalk (1953-) Lars Hellsten (1964-) Marianne Westman (1972-1977) Ingegerd Råman
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