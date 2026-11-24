Svenska hushåll riskerar att ”under lång tid framöver” få betala omotiverat och oskäligt höga elnätsavgifter. Det slår Konkurrensverket fast efter att ha granskat Elmarknadsinspektionens förslag, rapporterar TT.

Det handlar om att man tagit fram ett nytt förslag om hur elnätsföretagens intäktsramar ska beräknas. Enligt Konkurrensverkets analys skulle det innebära en fortsatt ”överavkastning” för elnätsbolagen.

– För företagens del kan det på sikt också försämra deras konkurrenskraft, säger generaldirektör Marie Östman i ett pressmeddelande.