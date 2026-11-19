Återstarten av Ringhals ena reaktor försenas
Återstarten av reaktorn Ringhals 3 försenas ytterligare, rapporterar TT med hänvisning till kärnkraftverkets uppgifter.
Så sent som i går var planen fortfarande att den skulle vara i drift den 5 december, efter att ha varit avställd sedan i maj. Nu sätts datumet till 21 december.
De två reaktorerna på Forsmark som varit avställda tas i drift i dag.
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