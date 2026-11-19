Återstarten av reaktorn Ringhals 3 försenas ytterligare, rapporterar TT med hänvisning till kärnkraftverkets uppgifter.

Så sent som i går var planen fortfarande att den skulle vara i drift den 5 december, efter att ha varit avställd sedan i maj. Nu sätts datumet till 21 december.

De två reaktorerna på Forsmark som varit avställda tas i drift i dag.