Två av reaktorerna på Forsmarks kärnkraftsverk kommer att starta produktionen i kväll, meddelar bolaget.

Elpriserna har legat på ovanligt höga nivåer för årstiden, bland annat på grund av att fyra av Sveriges sex reaktorer varit avställda. I Forsmarks fall har det handlat om att den ena avställda reaktorn haft en förlängd årlig revision, och den andra drabbades av ett kabelfel förra fredagen, skriver TT.

Kabelfelet gick fortare att åtgärda än väntat.

– Vi blev klara tidigare än beräknat, för arbetet har flutit på, säger Anna Ek, presschef på Forsmark till TT.