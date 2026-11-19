Priserna på den europeiska gasmarknaden stiger kraftigt på torsdagen efter nya attacker mellan USA och Iran, skriver Bloomberg.

Priserna trycks också upp av ett förlängt produktionsbortfall i Visundfältet i Norge, skriver TT. Den tidigare prognosen var att fältet skulle börja leverera gas igen i december, men återstarten väntas nu i januari.

Gaspriset i Europa är på torsdagen upp närmare 5 procent. Eftersom kontinenten använder gas för att producera el smittar prisuppgången av sig på elpriset i södra Sverige, noterar TT.