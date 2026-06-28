ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Elva personer rapporteras ha omkommit i en flygolycka i Tomblaine i nordöstra Frankrike. Bilden visar en bro i Tomblaine, men har i övrigt ingen koppling till innehållet i artikeln. (Wikimedia commons)
Utrikes

Elva döda efter flygplansolycka i Frankrike

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Elva personer har omkommit efter att ett mindre flygplan kraschat i Tomblaine i nordöstra Frankrike på söndagsförmiddagen, rapporterar tv- och radiokanalen BFM. Det rör sig enligt BFM om piloten och tio passagerare.

Enligt TT var det en grupp sjuksköterskor som befann sig ombord på planet för att hoppa fallskärm för första gången.

Frankrikes inrikesminister uppges vara på väg till olycksplatsen
TT
BFM:s artikel om händelsen
www.bfmtv.com
Polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta
x.com
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen