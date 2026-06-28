Elva döda efter flygplansolycka i Frankrike
Elva personer har omkommit efter att ett mindre flygplan kraschat i Tomblaine i nordöstra Frankrike på söndagsförmiddagen, rapporterar tv- och radiokanalen BFM. Det rör sig enligt BFM om piloten och tio passagerare.
Enligt TT var det en grupp sjuksköterskor som befann sig ombord på planet för att hoppa fallskärm för första gången.
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