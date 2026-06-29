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Elva personer omkom i flygolyckan i nordöstra Frankrike
Flygolyckan i Tomblaine

Sjuksköterskor skulle ”koppla av” – omkom i flygolyckan

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Fem av de döda i söndagens flygolycka i Frankrike var sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången, skriver BBC.

– De skulle förmodligen koppla av, eftersom vi är mitt i en tuff period med värmeböljan, säger Thierry Pechey, som företräder en lokal sjuksköterskeorganisation, till AFP.

Totalt omkom elva personer när ett mindre flygplan kraschade i Tomblaine, i nordöstra Frankrike, på söndagsförmiddagen. Enligt AFP är det den dödligaste flygolyckan med ett privatplan som någonsin har inträffat i landet.

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