Sjuksköterskor skulle ”koppla av” – omkom i flygolyckan
Fem av de döda i söndagens flygolycka i Frankrike var sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången, skriver BBC.
– De skulle förmodligen koppla av, eftersom vi är mitt i en tuff period med värmeböljan, säger Thierry Pechey, som företräder en lokal sjuksköterskeorganisation, till AFP.
Totalt omkom elva personer när ett mindre flygplan kraschade i Tomblaine, i nordöstra Frankrike, på söndagsförmiddagen. Enligt AFP är det den dödligaste flygolyckan med ett privatplan som någonsin har inträffat i landet.
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