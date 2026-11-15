Vinnaren Elvira Öberg (mitten), tvåan Anna-Karin Heijdenberg och trean Ella Halvarsson på pallen efter damernas sprint 7,5 km under Sverigepremiären i skidskytte på söndagen.

Elvira Öbergs succéstart på skidskyttesäsongen fortsätter. På söndagen vann hon sprinten över 7,5 kilometer i Idre och tog därmed helgens andra raka seger. Trots en bom i stående skytte var 27-åringen överlägsen.

– Nio av tio träffar är klart godkänt. Det kändes stabilt. Jag fick kriga lite mer i spåret i dag, säger hon till SVT.

Anna-Karin Heijdenberg slutade tvåa, strax före Ella Halvarsson. På lördagen vann Öberg kortdistansen över 12,5 kilometer.

Tävlingarna i Idre är en uppladdning inför världscuppremiären i finländska Kontiolahti den 26 november.