Skidskytten Sebastian Samuelsson tog under söndagen helgens andra pallplats i finländska Kontiolax. Svensken, som tillsammans med Ella Halvarsson vann singelmixedstafetten under lördagen, slutade trea i dagens sprint.

Samuelsson missade inte ett enda av de tio skotten på vallen. Han gick in som tvåa men fick se sig omkörd av amerikanen Campbell Wright som knep silvret.

Fransmannen Eric Perrot vann loppet, 30 sekunder före Samuelsson.