Elvira Öberg tog sin 15:e världscupseger när säsongen inleddes i finländska Kontiolax på fredagskvällen. Hon vann på 15 kilometer i överlägsen stil.

Segermarginalen landade till slut på 22,7 sekunder, enligt Sportbladet.

– Jag hade så klart hoppats, men jag hade nog inte riktigt trott på det på förhand. Jag är supernöjd, säger Öberg.