Öberg tog 15:e segern – överlägsen i premiären
Elvira Öberg tog sin 15:e världscupseger när säsongen inleddes i finländska Kontiolax på fredagskvällen. Hon vann på 15 kilometer i överlägsen stil.
Segermarginalen landade till slut på 22,7 sekunder, enligt Sportbladet.
– Jag hade så klart hoppats, men jag hade nog inte riktigt trott på det på förhand. Jag är supernöjd, säger Öberg.
Kontiolax
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen