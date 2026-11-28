Samuelsson och Halvarsson: ”Jultradition att vinna”
Både Sebastian Samuelsson och Ella Halvarsson var nöjda med att för tredje året i rad ha vunnit singelmixedstafetten under premiärhelgen i skidskyttarnas världscup. En fin tradition, tycker svenskarna.
– Det är en jultradition att vinna med Ella i öppningstävlingen, det är fantastiskt, säger Samuelsson till SVT Sport.
Halvarsson hyllade Samuelsson, som imponerade på skjutvallen.
– Det känns väldigt tryggt att köra med Sebbe, säger hon.
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