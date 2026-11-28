Svenska laget bäst i första stafetten för säsongen
Det blev en rolig lördag för det svenska skidskyttelandslaget. I säsongens första stafett i världscupen var Ella Halvarsson och Sebastian Samuelsson bäst av alla i singelmixedstafetten.
Samuelsson stod för en stabil insats i sista skyttet och behövde endast använda ett extraskott. Svensken var starkast under det sista varvet och säkrade guldet före Tyskland och Frankrike.
– Vilken nivå han håller, säger SVT-experten Björn Ferry i sändningen.
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