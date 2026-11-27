Samuelsson besviken – gled in som 36:a i premiären
Det blev ingen rolig premiär i världscupen i skidskytte för svenske Sebastian Samuelsson. I tredje skyttet drog han på sig tre bom, något som bäddade för en 36:e plats.
– Det var inte vad jag hade hoppats på. Det var dåligt, säger han till SVT Sport.
Amerikanen Campbell Wright skrällde och vann distansloppet i finländska Kontiolahti.
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