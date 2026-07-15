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Skatteverket sa nej. (Janerik Henriksson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Emil, 18, försökte byta namn till ”Fuckface” – fick nej

Av Anders Hovne
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”Fuckface” är inte lämpligt som förnamn. Det konstaterar Skatteverket sedan 18-årige Emil Yavu Rehn i Karlstad ansökt om att få byta till namnet, rapporterar NWT.

För tidningen berättar han att ansökan gjordes som en del av den traditionella skattjakten i samband med studenten, där en ansökan om namnbyte gav 200 poäng.

– Jag visste att de aldrig skulle säga ja till namnet ”Fuckface”, säger han.

Dagen före hade en kvinna från samma stad ansökt om namnet ”Slyna-Hora”. Även den ansökan fick avslag.

Emil: 200 poäng är rätt mycket
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Enligt Skatteverket är ”Fuckface” ett ”nedsättande engelskt skällsord”
Expressen
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