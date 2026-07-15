Emil, 18, försökte byta namn till ”Fuckface” – fick nej

”Fuckface” är inte lämpligt som förnamn. Det konstaterar Skatteverket sedan 18-årige Emil Yavu Rehn i Karlstad ansökt om att få byta till namnet, rapporterar NWT.

För tidningen berättar han att ansökan gjordes som en del av den traditionella skattjakten i samband med studenten, där en ansökan om namnbyte gav 200 poäng.

– Jag visste att de aldrig skulle säga ja till namnet ”Fuckface”, säger han.

Dagen före hade en kvinna från samma stad ansökt om namnet ”Slyna-Hora”. Även den ansökan fick avslag.