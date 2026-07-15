Emil, 18, försökte byta namn till ”Fuckface” – fick nej
”Fuckface” är inte lämpligt som förnamn. Det konstaterar Skatteverket sedan 18-årige Emil Yavu Rehn i Karlstad ansökt om att få byta till namnet, rapporterar NWT.
För tidningen berättar han att ansökan gjordes som en del av den traditionella skattjakten i samband med studenten, där en ansökan om namnbyte gav 200 poäng.
– Jag visste att de aldrig skulle säga ja till namnet ”Fuckface”, säger han.
Dagen före hade en kvinna från samma stad ansökt om namnet ”Slyna-Hora”. Även den ansökan fick avslag.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen