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Illustrationsbild på en brandman. (Johan Nilsson / TT)
Inrikes

En död efter brand på studentboende i Karlstad

Av Emma Hedlin
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En person har dött efter förra veckans brand på ett studentboende i Karlstad, rapporterar SVT Nyheter Värmland.

Branden bröt ut i tisdags i ett korridorsboende med enrumslägenheter. Sju personer skadades, varav en allvarligt.

Händelsen utreds nu som mord.

– Det blir en naturlig konsekvens, säger åklagare Niclas Wargren.

Tre personer greps förra veckan misstänkta för branden. De är släppta men enligt Wargren är de fortsatt skäligen misstänkta, vilket är den lägre graden.

Personen som vårdades på intensiven har avlidit
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Branden bröt ut i en lägenhet på tredje våningen (14 juli)
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Bröt ut strax efter 22 på kvällen (14 juli)
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