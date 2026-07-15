ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Finsk flagga, arkivbild. (Heikki Saukkomaa / AP)
Utrikes

En död efter explosion vid fabrik i Finland

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

En person är död efter en explosion vid en krutfabrik i Laukaa i Finland på onsdagen, skriver finska Yle. Ytterligare en person fick föras till sjukhus.

Personen var inte anställd på fabriken, utan arbetade för en entreprenör som fanns i fabriken i samband med renoveringar. Lokalen är inte i produktionsbruk och det är oklart vad som orsakade explosionen.

– Byggnaden var tänkt att tas i bruk i slutet av året, säger Ilkka Heikkilä, vd för Vihtavuoren Nammo Oy:s fabrik, till tidningen.

Det är oklart hur olyckan kommer påverka produktionen
yle.fi
Polisen utreder orsaken
Aftonbladet

Laukaa

karta
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen