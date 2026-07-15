En död efter explosion vid fabrik i Finland
En person är död efter en explosion vid en krutfabrik i Laukaa i Finland på onsdagen, skriver finska Yle. Ytterligare en person fick föras till sjukhus.
Personen var inte anställd på fabriken, utan arbetade för en entreprenör som fanns i fabriken i samband med renoveringar. Lokalen är inte i produktionsbruk och det är oklart vad som orsakade explosionen.
– Byggnaden var tänkt att tas i bruk i slutet av året, säger Ilkka Heikkilä, vd för Vihtavuoren Nammo Oy:s fabrik, till tidningen.
Laukaa
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