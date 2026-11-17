”En historisk dag – han ville alltid vara i Guatemala”
En historisk dag – det sa nobelpristagaren Miguel Ángel Asturias son när faderns aska begravdes i hemlandet Guatemala på söndagen, rapporterar AFP.
Sonen, som också heter Miguel Ángel Asturias, berättade att hans far alltid velat bo i Guatemala, men att det politiska läget i landet inte lät honom. 1954 fråntogs han sitt medborgarskap och hans böcker förbjöds. Han levde resten av sitt liv i exil i Paris.
– Han har varit vår röst i världen. Han förtjänade att vila i det land han namngav och återuppfann i sina sidor, sa Guatemalas president Bernardo Arevalo vid begravningen.
bakgrund
Miguel Ángel Asturias
Wikipedia (sv)
Miguel Ángel Asturias, född 19 oktober 1899 i Guatemala City, död 9 juni 1974 i Madrid, var en guatemalansk författare och diplomat. Han tilldelades Nobelpriset i litteratur 1967.
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