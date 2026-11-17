En historisk dag – det sa nobelpristagaren Miguel Ángel Asturias son när faderns aska begravdes i hemlandet Guatemala på söndagen, rapporterar AFP.

Sonen, som också heter Miguel Ángel Asturias, berättade att hans far alltid velat bo i Guatemala, men att det politiska läget i landet inte lät honom. 1954 fråntogs han sitt medborgarskap och hans böcker förbjöds. Han levde resten av sitt liv i exil i Paris.

– Han har varit vår röst i världen. Han förtjänade att vila i det land han namngav och återuppfann i sina sidor, sa Guatemalas president Bernardo Arevalo vid begravningen.