Nobelpristagaren begravs 50 år efter sin död
Nobelpristagaren och diplomaten Miguel Ángel Asturias har begravts i Guatemala, 52 år efter sin död, rapporterar BBC.
Hans aska transporterades från Paris, där han bodde fram till sin död i Madrid 1974.
Efter att den demokratiskt valda presidenten avsattes 1954 fråntogs Asturias sitt medborgarskap, hans böcker förbjöds och han tvingades gå i exil.
Det var inte förrän efter att landets nuvarande president Bernardo Arévalo valdes 2023 som familjen ville flytta askan till hemlandet.
bakgrund
Miguel Ángel Asturias
Wikipedia (sv)
Miguel Ángel Asturias, född 19 oktober 1899 i Guatemala City, död 9 juni 1974 i Madrid, var en guatemalansk författare och diplomat. Han tilldelades Nobelpriset i litteratur 1967.
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