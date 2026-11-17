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Nobelpristagaren och diplomaten Miguel Ángel Asturias har begravts i Guatemala, 52 år efter sin död, rapporterar BBC.

Hans aska transporterades från Paris, där han bodde fram till sin död i Madrid 1974.

Efter att den demokratiskt valda presidenten avsattes 1954 fråntogs Asturias sitt medborgarskap, hans böcker förbjöds och han tvingades gå i exil.

Det var inte förrän efter att landets nuvarande president Bernardo Arévalo valdes 2023 som familjen ville flytta askan till hemlandet.