Nya civila underrättelsetjänsten • Omni förklarar
”En julklapp till Putin” – därför får Bildts plan på svenskt CIA hård kritik
Misslyckandet att förutse Rysslands anfall mot Ukraina blev startskottet för en genomgripande reform av Sveriges underrättelsetjänst. Men Carl Bildts plan på ett svenskt ”CIA” möter hård kritik.
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