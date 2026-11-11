Endometriosgåtan klarnar – nya behandlingar på väg
Omkring 190 miljoner kvinnor världen över beräknas leva med endometrios. Trots att det är så vanligt kan vägen till diagnos ta nästan nio år. Först nu börjar forskarna förstå sjukd…
The Economist
Scientists are finally starting to understand endometriosis
That should lead to quicker diagnosis and better t…
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