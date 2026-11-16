Över 350 000 tjecker demonstrerade i Prag på söndagen mot regeringens plan att slopa licensavgifterna som finansierar landets public service-bolag, rapporterar The Guardian.

– Vi bevittnar något extraordinärt här i dag. Det här är bara början, säger organisatören Mikulás Minár, som arbetar för Million Moments for Democracy.

Kritikerna menar att draget inskränker pressfriheten och ger regeringen mer inflytande över nyhetsredaktionerna eftersom de kommer att bli beroende av statligt stöd. En serie protester har hållits i landet sedan slutet av oktober, då en första version av lagförslaget drevs igenom.