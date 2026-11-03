Varje timme läser en nyhetsuppläsare information om strejken, därefter följer arkivmaterial i den tjeckiska kanalen CT24.

Svartklädda nyhetsuppläsare i en nedsläckt tv-studio, samt rullande arkivmaterial. Så ser det ut i den tjeckiska tv-kanalen CT24 på tisdagen.

I protest mot premiärminister Andrej Babiš och hans regerings planer på att göra om modellen för finansieringen av public service har medarbetare vid landets statsfinansierade radio- och tv-bolag gått ut i strejk.

Ett lagförslag om att ersätta nuvarande licensavgifter med direkta statsanslag har redan gått igenom en preliminär omröstning i parlamentet.

– Om det här förslaget antas kommer det att ge regeringskoalitionen verktyg att politiskt påverka innehållet i båda offentliga medierna, säger den tjeckiske tv-reportern Jan Molacek, enligt Reuters.