Enzo Maresca klar som ny tränare i Manchester City

Fotbollstränaren Enzo Maresca har nu presenterats som ny tränare för den brittiska storklubben Manchester City. Uppgifterna om att italienaren skulle ta över har cirkulerat sedan Pep Guardiola slutade som tränare, men nu är det officiellt.

– City är en otroligt välskött fotbollsklubb. Allt de gör är innovativt, planerat och meningsfullt. För en tränare är det en dröm, säger han i en kommentar.

Maresca har tidigare varit assisterande tränare till Pep Guardiola. Han har även tränat lag som Leicester och Chelsea.