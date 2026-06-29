Enzo Maresca klar som ny tränare i Manchester City
Fotbollstränaren Enzo Maresca har nu presenterats som ny tränare för den brittiska storklubben Manchester City. Uppgifterna om att italienaren skulle ta över har cirkulerat sedan Pep Guardiola slutade som tränare, men nu är det officiellt.
– City är en otroligt välskött fotbollsklubb. Allt de gör är innovativt, planerat och meningsfullt. För en tränare är det en dröm, säger han i en kommentar.
Maresca har tidigare varit assisterande tränare till Pep Guardiola. Han har även tränat lag som Leicester och Chelsea.
bakgrund
Enzo Maresca
Wikipedia (en)
Enzo Maresca (born 10 February 1980) is an Italian professional football manager and former player who is currently the manager of Premier League club Manchester City. Maresca began his professional career as a midfielder with West Bromwich Albion in 1998. He joined Juventus in 2000 and won Serie A in 2002, and went on loan to Bologna and Piacenza. After a brief stint with Fiorentina, Maresca joined Sevilla in 2005 and won the Copa del Rey, Supercopa de España and UEFA Super Cup once each, and the UEFA Cup twice. Maresca played for Olympiacos, Málaga and Sampdoria between 2009 and 2014 before signing with Palermo, where he won the Serie B title. He joined Hellas Verona in 2016 and retired in 2017. He represented Italy at youth level, including the Italy under-21 team, but was never capped at senior level. Maresca began his coaching career as an assistant with Ascoli in 2017. In 2020, he joined Manchester City EDS, winning Premier League 2 in 2021. He began his senior coaching career with Parma in 2021, but was fired that same year and returned to Manchester City as an assistant in 2022. Maresca joined Leicester City as head coach in 2023 and won the EFL Championship in 2024. He signed with Chelsea that same year, where he won the UEFA Conference League and the FIFA Club World Cup in 2025, but departed in 2026.
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