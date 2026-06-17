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Eric Roy. (Martin Meissner / AP)
Europeiska toppfotbollen

Ligue 1-laget Brests tränare död – blev 58 år gammal

Av Jacob Ruderstam
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Fotbollstränaren Eric Roy, som de senaste åren varit chef för den franska Ligue 1-klubben Brest, är död. Roy har kämpat mot bukspottkörtelcancer i flera år, meddelar hans familj under onsdagen.

”Hans tid i Stade Brestois var en av de vackraste perioderna i hans liv. Den gav honom energi, glädje och en anledning att fortsätta, även under de svåraste stunderna”, står det i uttalandet.

Roy blev utsedd till årets tränare i den franska högstaligan efter att ha tagit Brest till Champions League för första gången, efter att många tippat laget att åka ur serien.

Roy blev 58 år gammal.

Brest på X
x.com
Familjen: Fotbollen var en passion som aldrig lämnade honom (franska)
rmcsport.bfmtv.com
Roy har även tränat klubbar som Nice, Lens och Watford
Reuters  · Ofta betalvägg
Tränaren ledde Brest till en tredjeplats i franska ligan
Expressen
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