Ligue 1-laget Brests tränare död – blev 58 år gammal
Fotbollstränaren Eric Roy, som de senaste åren varit chef för den franska Ligue 1-klubben Brest, är död. Roy har kämpat mot bukspottkörtelcancer i flera år, meddelar hans familj under onsdagen.
”Hans tid i Stade Brestois var en av de vackraste perioderna i hans liv. Den gav honom energi, glädje och en anledning att fortsätta, även under de svåraste stunderna”, står det i uttalandet.
Roy blev utsedd till årets tränare i den franska högstaligan efter att ha tagit Brest till Champions League för första gången, efter att många tippat laget att åka ur serien.
Roy blev 58 år gammal.
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