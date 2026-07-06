Rytting Kaneryd skriver på för franska storklubben Lyon

Den svenska landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd lämnar brittiska Chelsea för den franska storklubben Lyon. 29-åringens nya kontrakt sträcker sig över säsongen 2028/29.

– Jag är så glad över att vara här och längtar efter att dra i gång, säger hon i ett uttalande på klubbens sociala medier.

Lyon har vunnit franska ligan fem år i rad och tagit åtta Champions League-titlar sedan 2011.