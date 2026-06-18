Estland först ut med id-nummer till AI-botar

Estland planerar att som första land i världen ge AI-assistenter egna identitetsnummer, rapporterar Bloomberg.

Tanken är att behörigheten för AI:n ska kunna begränsas och handlingar bli spårbara. Detta till skillnad från i dag då den ofta behöver tillgång till hela användarens digitala identitet för att utföra uppgifter.

Premiärminister Kristen Michal skriver i ett inlägg på X att det kan låta tekniskt men egentligen bygger på en enkel idé.

”I framtiden kommer artificiell intelligens att utföra digitala uppgifter på uppdrag av en person, ett företag eller en myndighet [...] Men det måste vara tydligt vem som agerar, för vems räkning det sker, vilka rättigheter som finns och vem som bär ansvaret.”