Estland stänger alla gränsövergångar mot Ryssland från och med 1 december, säger utrikesminister Margus Tsahkna enligt Reuters.

Enligt utrikesministern finns det ”tydliga bevis” för att den ryska militära underrättelsetjänsten GRU beordrat ett sabotageangrepp mot ett företag inom den estniska försvarsindustrin.

Enligt Euronews handlar det om ett sabotageförsök mot drönartillverkaren Threod Systems på lördagsmorgonen.

”Det här är en del av Rysslands hybridkrig mot Europa, med syftet att stoppa stödet till Ukraina”, skriver premiärminister Kristen Michal på X.