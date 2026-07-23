”Ett fängelse utan galler” – familjens livsfarliga flykt från Nordkorea
Två små barn bars i säckar över ett minfält. En gravid kvinna gömde sig under däck. Ombord på en enkel fiskebåt försökte nio personer ur samma familj ta sig över den hårt bevakade…
The New York Times
A Family’s Daring Escape From North Korea ‘to Live and Stand Tall’
Their resolve for freedom hardened during the pand…
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