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”Ett fängelse utan galler” – familjens livsfarliga flykt från Nordkorea

Kim Yu-mi, right, defected with a group that included her two children and her mother. Life in South Korea has not been quite what they imagined, but they harbor no regrets from deserting the North’s brutal dictatorship and relentless propaganda. (Woohae Cho/The New York Times)

Två små barn bars i säckar över ett minfält. En gravid kvinna gömde sig under däck. Ombord på en enkel fiskebåt försökte nio personer ur samma familj ta sig över den hårt bevakade…

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The New York Times

A Family’s Daring Escape From North Korea ‘to Live and Stand Tall’

Their resolve for freedom hardened during the pand…

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