Ett ton tunga ”Neil” tar Australien med storm igen

Den fem år gamla och ett ton tunga elefantsälen ”Neil the seal” är tillbaka på land i den australiska delstaten Tasmanien, rapporterar ABC Australien. Även om han utgör lite av ett problem i bostadsområden, där han sabbar trädgårdar och blockerar trafik, är han också omåttligt populär på sociala medier.

Neil kommer tillbaka varje år och ägnar sig åt ”helt normalt sälbeteende”, säger universitetslektorn Jane Younger till The Guardian.

– Han väger typ 1 000 kilo nu, och han är ju uppenbart mer kapabel att orsaka skada. Han har krossat staket, han trakasserar folks bilar – det är bara en effekt av hans storlek.

Myndigheter oroas över att Neils popularitet kan innebära en fara. Man uppmanar därför människor att hålla sig på minst 20 meters avstånd från sälen.