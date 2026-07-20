EU gör ny granskning av miljarden till Postnord
EU-kommissionen har återupptagit granskningen av ett kapitaltillskott på 1 miljard danska kronor till Postnords danska verksamhet från 2017, skriver DI.
Kommissionen ska pröva om miljardtillskottet utgjorde otillåtet statligt stöd och om det gavs på marknadsmässiga villkor.
EU-kommissionen bedömde 2018 att kapitaltillskottet inte utgjorde statligt stöd, men EU-domstolen ogiltigförklarade senare beslutet då kommissionens utredning ansågs otillräcklig.
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