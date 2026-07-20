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En skåpbil från Postnord. Arkivbild. (Janerik Henriksson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Postnords framtid

EU gör ny granskning av miljarden till Postnord

Av Andreas Victorzon
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EU-kommissionen har återupptagit granskningen av ett kapitaltillskott på 1 miljard danska kronor till Postnords danska verksamhet från 2017, skriver DI.

Kommissionen ska pröva om miljardtillskottet utgjorde otillåtet statligt stöd och om det gavs på marknadsmässiga villkor.

EU-kommissionen bedömde 2018 att kapitaltillskottet inte utgjorde statligt stöd, men EU-domstolen ogiltigförklarade senare beslutet då kommissionens utredning ansågs otillräcklig.

Fallet är skilt från den större rekapitalisering som Danmark och Sverige genomförde 2018 och 2019
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
EU granskar statligt stöd till Postnord (14 juni 2019)
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Danskt stöd till Postnord godkänns av EU (29 maj 2018)
www.europaportalen.se
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