EU gör ny granskning av miljarden till Postnord

En skåpbil från Postnord. Arkivbild.

EU-kommissionen har återupptagit granskningen av ett kapitaltillskott på 1 miljard danska kronor till Postnords danska verksamhet från 2017, skriver DI.

Kommissionen ska pröva om miljardtillskottet utgjorde otillåtet statligt stöd och om det gavs på marknadsmässiga villkor.

EU-kommissionen bedömde 2018 att kapitaltillskottet inte utgjorde statligt stöd, men EU-domstolen ogiltigförklarade senare beslutet då kommissionens utredning ansågs otillräcklig.