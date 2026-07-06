Europas ”smarta” gräns skapar kaos på flygplatser
EU:s nya digitala gränssystem skulle göra Schengenområdets yttre gränser säkrare och mer effektiva. I stället har införandet lett till långa köer och växande oro inför sommarens re…
Financial Times
‘It’s whack-a-mole’: how Europe’s smart border melted down
Automated system first mooted in 2008 was meant to…
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