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Perspektiv på världen

Europas ”smarta” gräns skapar kaos på flygplatser

A woman carries her luggage down the stairs at the international airport in Frankfurt, Germany. (Michael Probst/AP)

EU:s nya digitala gränssystem skulle göra Schengenområdets yttre gränser säkrare och mer effektiva. I stället har införandet lett till långa köer och växande oro inför sommarens re…

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Financial Times

‘It’s whack-a-mole’: how Europe’s smart border melted down

Automated system first mooted in 2008 was meant to…

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