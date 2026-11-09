Socialdemokraterna och Moderaterna borde bilda en regering och sitta två år var på statsministerposten. Det säger den tidigare justitieministern Thomas Bodström (S) till Expressen.

Båda är statsbärande partier som värdesätter stabilitet, och är tillräckligt lika för att kunna dela politik, fortsätter han.

– Jag tycker man har den största chansen på decennier att prova en S- och M-regering.

S skulle tappa i ett extraval – det vore ”otroligt korkat” och inget någon av de rödgröna partierna vill, enligt Bodström.