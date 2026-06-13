Expert: Hatad ”flickstil” kan vara en protest mot AI

Olivia Rodrigo, både till vänster och höger i bild, bär en babydoll-klänning på omslaget av sitt senaste album.

När sångerskan Olivia Rodrigo uppträdde i en blommig babydollklänning i Barcelona i maj möttes hon av en hatstorm på sociala medier. Plagget, som inspirerats av nattlinnen, kallades barnsligt och opassande. Rodrigo anklagades också för att vilja klä sig som en ”sexig bebis” och för att anspela på en Lolita-estetik.

Modeexperten Carin Falk säger till GP att babydollklänningen har varit kontroversiell under flera tidsepoker. Hon menar också att den har symboliserat kvinnlig frigörelse eftersom dess generösa volym gör den till ett bekvämt plagg. Klänningen har dessutom fått ett uppsving de senaste åren, vilket Carin Falk ser som en motrörelse till AI och självoptimering.

– Enligt min mening är det en reaktion på det extremt minimalistiska som vi har sett i många år. Det är en kommentar till det strömlinjeformade och till optimeringskulturen, där allt ska ha en funktion och vi ska vara så smala och snygga som möjligt, fortsätter hon.