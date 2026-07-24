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Expert: Kina har snart ett eget Mythos – USA bör vara redo inom knappt ett år

Visitors look at The World Artificial Intelligence Conference in Shanghai 2024. (Andy Wong / AP)

Anthropic stoppade sin AI-modell Claude Mythos i april eftersom den snabbt kunde hitta och exploatera svagheter i mjukvara bättre än den mest erfarna människan. Allt tyder på att K…

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Foreign Affairs

When China Gets Its Own Mythos

Preparing for an AI Cyber Crisis.

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