Expert: Kina har snart ett eget Mythos – USA bör vara redo inom knappt ett år
Anthropic stoppade sin AI-modell Claude Mythos i april eftersom den snabbt kunde hitta och exploatera svagheter i mjukvara bättre än den mest erfarna människan. Allt tyder på att K…
Foreign Affairs
When China Gets Its Own Mythos
Preparing for an AI Cyber Crisis.
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