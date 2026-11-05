Om Ulf Kristersson (M) ska ha en chans att bilda regering behöver han få Centerpartiet att slopa sin röda linje mot SD. Och för att det ska vara ett alternativ behöver Kristersson få SD att släppa kravet på ministerposter, konstaterar SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein.

– Vi kan räkna med att han kommer erbjuda Centerpartiet en hel radda sakfrågor för att få dem att byta sida, säger hon.

Senast på tisdagen upprepade C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist att partiets röda linje mot Sverigedemokraterna ligger fast.