Expert om kraven på lotsar: ”Har alltid lång erfarenhet”

Sjökaptensbehörighet, erfarenhet från arbete som befäl på senior nivå samt en genomförd internutbildning på 6–12 månader. Det är kraven som ställs på Sjöfartsverkets lotsar, skriver Göteborgs-Posten.

Efter den dödliga fartygskollisionen utanför Tjörn misstänks en lots för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. För GP beskriver Fredrik Olindersson, skolchef på Chalmers Sjöfartshögskola, att de som anställs som lotsar brukar ha gedigna kvalifikationer.

– I princip alla har varit befälhavare, vissa kan ha varit överstyrman. Men de har alltid lång erfarenhet, säger Olindersson.