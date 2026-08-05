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Handelsfartyget Misje Verde fotograferat den 30 juli. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Båtolyckan utanför Tjörn

Expert om kraven på lotsar: ”Har alltid lång erfarenhet”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Sjökaptensbehörighet, erfarenhet från arbete som befäl på senior nivå samt en genomförd internutbildning på 6–12 månader. Det är kraven som ställs på Sjöfartsverkets lotsar, skriver Göteborgs-Posten.

Efter den dödliga fartygskollisionen utanför Tjörn misstänks en lots för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. För GP beskriver Fredrik Olindersson, skolchef på Chalmers Sjöfartshögskola, att de som anställs som lotsar brukar ha gedigna kvalifikationer.

– I princip alla har varit befälhavare, vissa kan ha varit överstyrman. Men de har alltid lång erfarenhet, säger Olindersson.

Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken

  • På tisdagskvällen den 28 juli kolliderade en fritidsbåt och det norska lastfartyget Misje Verde utanför Tjörn.
  • En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen togs upp av privatpersoner och fördes till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
  • Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Även den lots som befann sig ombord på fartyget misstänks för samma brott och ska förhöras.
  • Både befälhavaren och lotsen nekar till brott.
  • Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.

Omni förklararDet står klart om dödsolyckan – och pusselbitarna som saknas

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Lotsar är anställda av Sjöfartsverket
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Transportstyrelsens informationssida om lotsning
bakgrund · www.transportstyrelsen.se
Expert: Väldigt ovanligt att lotsar misstänks för brott
TT
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