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Fartyget Misje Verde. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Båtolyckan utanför Tjörn

Styrman larmade om säkerheten – fick sparken direkt

Av Kinga Sandén
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En rad säkerhetsbrister fanns på fartyget som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Det uppger den brittiska sjöfartsmyndigheten för DN. Överstyrmannen på fartyget ska ha fått sparken när han larmade om bristerna.

Den ryske överstyrmannen uppgav i januari 2025 för fackliga Internationella Transportfederationen, ITF, att besättningen inte fick tillräcklig vila och saknade säkerhetsutrustning. Fartyget låg då i Belfast, och den brittiska sjöfarts- och kustbevakningsmyndigheten genomförde en kontroll. Kontrollen pekade ut tolv brister.

ITF-inspektören Jim McVeigh uppger att han blev kontaktad igen dagen därpå av styrmannen, som berättade att han blivit avskedad.

Det förnekar redaren Roald Misje, som säger till DN att hans anställde gick frivilligt. Han liknar situationen vid ett myteri och menar att styrmannen brustit i sitt ansvar för säkerheten.

Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken

  • En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
  • En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och föras till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
  • Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Även den lots som befann sig ombord på fartyget misstänks för samma brott och ska förhöras.
  • Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.

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