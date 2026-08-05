Styrman larmade om säkerheten – fick sparken direkt

En rad säkerhetsbrister fanns på fartyget som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Det uppger den brittiska sjöfartsmyndigheten för DN. Överstyrmannen på fartyget ska ha fått sparken när han larmade om bristerna.

Den ryske överstyrmannen uppgav i januari 2025 för fackliga Internationella Transportfederationen, ITF, att besättningen inte fick tillräcklig vila och saknade säkerhetsutrustning. Fartyget låg då i Belfast, och den brittiska sjöfarts- och kustbevakningsmyndigheten genomförde en kontroll. Kontrollen pekade ut tolv brister.

ITF-inspektören Jim McVeigh uppger att han blev kontaktad igen dagen därpå av styrmannen, som berättade att han blivit avskedad.

Det förnekar redaren Roald Misje, som säger till DN att hans anställde gick frivilligt. Han liknar situationen vid ett myteri och menar att styrmannen brustit i sitt ansvar för säkerheten.