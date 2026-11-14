Vad som orsakat fartygskrocken i New Orleans är fortfarande oklart, skriver AP. Lastfartyget Atlantic Asphalt var på väg uppför floden och färdades långsamt mot strömmen.

Enligt Martin Davies, expert på sjörätt vid Tulane University, rör det sig sannolikt om ett ”katastrofalt systemfel”.

– Att något sådant här händer med ett fartyg som är på väg uppströms tyder på att något måste ha gått fruktansvärt fel, säger Davies.

Devon Flanagan arbetade i närheten av hamnen när lastfartyget körde in i det förtöjda passagerarfartyget American Heritage. När han kom till platsen såg han båten ligga på sidan och flera människor i vattnet.

– Det var kaos. Det fanns alla möjliga sorters båtar där som försökte hjälpa till. Det gjorde också situationen lite rörig, eftersom det fortfarande fanns människor kvar i vattnet, berättar han för AP.