Nordea meddelade i veckan att man återgår till full kontorsnärvaro och drar in personalens möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan.

Storbanken är långt ifrån ensamma om att rulla tillbaka den tillåtande linje kring distansarbete som lades under pandemin. Risken är att det leder till ökat missnöje, enligt analysbolaget Brilliant Future.

Bolagets organisationsutvecklare Marie Herlitz säger till SvD Näringsliv att många arbetstagare vant sig vid hybridarbete.

– De ser det som mindre attraktivt att jobba för arbetsgivaren eftersom de vill jobba med en modern och tillitsfull arbetsgivare, säger hon.