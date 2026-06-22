Hemarbetare tvingas tillbaka: ”Kan skjuta sig i foten”

Nästan fyra av tio på den svenska arbetsmarknaden jobbar hemifrån minst någon dag i veckan, men siffran är på väg ner när allt fler arbetsgivare kräver en återgång till kontoren. Det visar nya siffror från SCB som TT tagit del av.

Storbolag som Volvo, Scania och Ericsson har kallat tillbaka personal som kunnat jobba hemma sedan pandemin, vilket har mötts av protester bland anställda. Enligt facket Sveriges Ingenjörer förhandlas hemarbetet nu inom branscher som gruv-, pappers- och läkemedelsindustri.

Förhandlingschefen Camilla Frankelius varnar för att folk kan säga upp sig om arbetsgivarna blir för fyrkantiga.

– Arbetsgivarna riskerar att skjuta sig själva i foten, säger hon till TT.