Expertens råd: Så klarar du löprundan i hettan
Sommarvärme gör utomhusträning betydligt mer krävande för kroppen. När blodet både ska räcka till musklerna och hjälpa huden att svettas ökar belastningen, skriver The Washington P…
Washington Post
How to stay safe when exercising in the heat
Prep smart before you hit the park or trail to avo…
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