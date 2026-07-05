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Innovation & framtid

Expertens råd: Så klarar du löprundan i hettan

Exercising in hot temperatures stresses your body more than comfortable environments. (Charlie Neibergall/AP)

Sommarvärme gör utomhusträning betydligt mer krävande för kroppen. När blodet både ska räcka till musklerna och hjälpa huden att svettas ökar belastningen, skriver The Washington P…

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Washington Post

How to stay safe when exercising in the heat

Prep smart before you hit the park or trail to avo…

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