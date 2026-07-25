ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Rök syns på himlen efter en ukrainsk drönarattack mot en av Wildberries lagerlokaler i Sankt Petersburg. (/AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Experter: Attackerna mot Wildberries har inte bara med vapen att göra

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Under den senaste veckan har Ukraina flera gånger attackerat lagerlokaler som tillhör e-handelsjätten Wildberries. Den officiella ukrainska förklaringen är att Wildberries förser den ryska armén med krigsmateriel. Men enligt den ryske ekonomen Sergei Guriev finns det en annan förklaring.

– Kreml har i flera år försökt övertyga ryssarna om att livet fortsätter som vanligt trots kriget. Det är svårt att upprätthålla den illusionen när rök stiger över staden, säger han till oberoende exilryska Meduza.

Efter attackerna har entreprenörer som säljer varor via hemsidan krävt ersättning. Om den ryska staten väljer att hjälpa Wildberries, till exempel med ett fördelaktigt lån från Sberbank, kan det leda till högre inflation, säger den exilryske ekonomen Konstantin Sonin till Kyiv Independent.

Sergei Guriev: ”Attackerna är både ett slag mot den ryska krigsmaskinen – och mot bilden av normalitet”
www.theguardian.com
Wildberries står för nästan hälften av all rysk e-handel
kyivindependent.com
Rysslandsexpert: Attackerna kommer att påverka inhemska leveranskedjor av vardagliga varor
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Nio lagerlokaler attackerades på en vecka (ryska)
meduza.io
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenStridernaEuropaRysslandUkraina