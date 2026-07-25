Experter: Attackerna mot Wildberries har inte bara med vapen att göra

Rök syns på himlen efter en ukrainsk drönarattack mot en av Wildberries lagerlokaler i Sankt Petersburg.

Under den senaste veckan har Ukraina flera gånger attackerat lagerlokaler som tillhör e-handelsjätten Wildberries. Den officiella ukrainska förklaringen är att Wildberries förser den ryska armén med krigsmateriel. Men enligt den ryske ekonomen Sergei Guriev finns det en annan förklaring.

– Kreml har i flera år försökt övertyga ryssarna om att livet fortsätter som vanligt trots kriget. Det är svårt att upprätthålla den illusionen när rök stiger över staden, säger han till oberoende exilryska Meduza.

Efter attackerna har entreprenörer som säljer varor via hemsidan krävt ersättning. Om den ryska staten väljer att hjälpa Wildberries, till exempel med ett fördelaktigt lån från Sberbank, kan det leda till högre inflation, säger den exilryske ekonomen Konstantin Sonin till Kyiv Independent.