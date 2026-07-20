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Illustrationsbild. (TT)
Utseendehetsen bland unga

Experter: Barn alltmer besatta av hudvård

Av Joel Malmén
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Barn och unga blir alltmer fixerade vid hudvård, varnar experter enligt DN. Fenomenet har rentav fått ett nytt namn: cosmeticorexia.

Emma Kinnerström, hudterapeut på Nordiska kliniken, vittnar om hur barn så unga som tio år väljer bort andra intressen till förmån för hudvård.

– Vi har ju en 18-årsgräns på kliniken men jag har föräldrar som tagit med sina yngre döttrar hit för råd. När man är barn eller tonåring lyssnar man kanske inte alltid på sina föräldrar.

Kinnerström tror att sociala medier, skönhetsfilter och AI är bovarna. Giovanni Damiani, professor och hudläkare vid Milanos universitet, har i en studie skildrat barn som ägnar timmar varje dag åt hudvårdsklipp i sociala medier och använder upp till tio produkter dagligen.

Kinnerström: Har tagit fart de senaste åren
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