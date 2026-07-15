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Experter: Putin kan göra eldupphör till nytt vapen

Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a meeting with graduates of the country’s highest military schools at the Kremlin in Moscow. (Yury Kochetkov /AP/TT / AP)

Den ryske presidenten Vladimir Putin väger sina alternativ allt eftersom att framgångarna i Ukraina uteblir. Även om han kanske snart går med på en vapenvila, ska omvärlden inte se…

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Foreign Affairs

Putin Will Turn a Cease-Fire Into a Weapon

A New Use for Russia’s Old Playbook in Ukraine

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