Experter: Putin kan göra eldupphör till nytt vapen
Den ryske presidenten Vladimir Putin väger sina alternativ allt eftersom att framgångarna i Ukraina uteblir. Även om han kanske snart går med på en vapenvila, ska omvärlden inte se…
Foreign Affairs
Putin Will Turn a Cease-Fire Into a Weapon
A New Use for Russia’s Old Playbook in Ukraine
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